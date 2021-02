Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Politehnica Iasi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este convins ca echipa sa va reusi sa paraseasca ultimul loc in clasamentul Ligii I de fotbal, fiind multumit de felul in care se prezinta jucatorii in ultima perioada. "Ne lipsesc rezultatele, intr-adevar,…

- Presedintele Politehnicii Iasi, Ciprian Paraschiv, a reusit sa atraga un nou sponsor alaturi de clubul iesean, societatea Tarsin, care a devenit partenerul de mobilitate al lui Poli. Firma amintita a pus la dispozitia gruparii din Copou un autocar Mercedes Turismo de ultima generatie, cu care formatia…

- Politehnica Iasi a suferit un nou esec in Liga I.Duminica, Poli a cedat cu 2-3 (1-3) acasa, in fata Astrei Giurgiu si, cu doar doua puncte obtinute in cele opt etape disputate in acest an, continua sa ocupe ultimul loc al clasamentului. La primul meci de campionat in care s-a aflat pe banca tehnica…

- Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iasi, Andrei Cristea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este un moment in care formatia din Copou trebuie sa se gandeasca doar la victorie in meciul cu Astra. "Este o partida extrem de importanta pentru noi, chiar decisiva. Nu vreau sa pun presiune…

- Politehnica Iași incearca sa-l ajute pe Andrei Cristea (36 de ani) la debutul acestuia ca antrenor prin oferirea unor jucatori pe care golgeterul in activitate al Ligii 1 și-i dorește. Astfel, Poli a batut palma cu mijlocașul elvețian Matteo Fedele (28 ani), de la Valenciennes, care este așteptat maine…

- Clubul Poli Iasi a anuntat, duminica, pe site-ul oficial, ca Andrei Cristea va conduce colectivul tehnic al gruparii din Copou. Andrei Cristea este unul dintre cei mai experimentati jucatori in activitate din Liga I. Cu peste 400 de jocuri oficiale si 114 goluri marcate, atacantul isi va face…

- UTA Arad a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii I de fotbal. Aradenii, care au pierdut in etapa precedenta acasa cu FC Arges dupa doua goluri incasate in ultimele minute, au reusit acum sa castige in Copou intr-un…

- Politehnica Iasi va efectua astazi ultimul antrenament din 2020. Reamintim, fotbalistii pregatiti de Daniel Pancu reluasera luni pregatirile, dupa vacanta de o saptamana primita la finalul turului Ligii I de fotbal. Jucatorii ieseni vor fi apoi liberi trei zile, pe 31 decembrie, 1 si 2 ianuarie. Primul…