- In anii de studii, pentru unii stagiul de practica poate fi un challenge, iar pentru alții cel mai bun moment de a face primii pași in cariera. Interesant, dar și provocator, uneori e destul de dificil sa alegi o companie care iți poate oferi la pachet tot de ce are nevoie un tanar: experiența, vibe…

- Cinci studenti din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti – Facultatea Jandarmi, anul I si anul II, se afla la Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Pintea Viteazul” Maramureș pentru a desfasura stagiul de practica, in perioada 25 ianuarie – 18 februarie. ”Cei cinci studenti sunt…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au proiectat singuri casa, inainte de casatorie, iar acum locuiesc intr-o vila de lux din zona Corbeanca, așa cum și-au dorit. Casa este suficient de mare pentru ei și cele doua fetițe pe care le au impreuna. „Noi, cand ne-am apucat de casa asta, nu eram casatoriți.…

- Incepand de astazi, 9 elevi din cadrul Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Dragașani și 6 elevi de la Școala Militara ,,Petru Rareș” Falticeni vor desfașura in perioada 07 ianuarie- 25 martie a.c., stagiul de practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara.…

- “E un Guvern determinat practic numai de dorinta unora de a detinea puterea, a fi la putere”, a afirmat Orban, duminica seara, la un post, potrivit HotNews.ro.El a precizat ca PNL este prizonier intr-o coalitie de guvernare in care "PSD taie si spanzura".“Aceasta conducere (...) raspunde la toate comenzile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca nu este de acord cu supraimpozitarea companilor, propusa de PSD, si a aratat ca nu considera ca este un lucrur necesar, corect sau util, iar o astfel de masura nu se va introduce. El a explicat ca ambele partide, PNL si PSD incearca sa isi…

- Jocul de table (backgammon) are o istorie fascinanta. Originile lui nu sunt cunoscute cu exactitate, dar ce știm cu siguranța este ca raspandirea lui s-a datorat mai degraba unei conjuncturi.