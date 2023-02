Stiri pe aceeasi tema

- Șefa centrului de presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a raportat, luni, ca Flota Rusiei mentine 11 nave in Marea Neagra, inclusiv trei transportoare inarmate cu 20 de rachete de tip Kalibr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Directia principala de informatii a Ministerului Apararii din Ucraina susține ca Rusia ar putea lansa o ampla operațiune speciala psihologica si de dezinformare, menita sa discrediteze reprezentanții conducerii militare și politice a Ucrainei, informeaza Ukrinform, conform rador.ro. Fii la…

- Ucraina face apel la grupul bancar Raiffeisen Bank International și la alte companii austriece sa nu mai faca afaceri in Rusia și sa nu finanțeze in acest fel razboiul dus de soldații lui Vladimir Putin in Ucraina, a declarat ambasadorul Ucrainei in Austria, Vasyl Khyminets, intr-un interviu acordat…

- Lupte aprige au izbucnit in Soledar, estul Ucrainei, unde Rusia incearca cu disperare sa schimbe cursul razboiului, inlocuind inca o data liderii militari, in timp ce Kievul pare mai aproape de asigurarea armelor grele occidentale, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Occidentul cauta sa ”imparta” Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta, scrie AGERPRES. Fii la…

- Ministerul Apararii al Ucrainei nu dezvaluie pierderile suferite de forțele armate ucrainene din motive care tin de știința militara, dar acestea vor fi anunțate dupa incheierea razboiului cu Rusia - susține ministrul adjunct al apararii de la Kiev, Hanna Maliar. Fii la curent cu cele mai…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri ca nu va exista o pace „durabila”, daca Rusia castiga razboiul din Ucraina si a spus ca ceea ce se intampla la masa negocierilor depinde de ceea ce se intampla pe campul de lupta, motiv pentru care Alianta va continua sa fie alaturi…