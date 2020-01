Sunt bani pentru autostrada Unirii? Ce spune Florin Cîţu, ministrul de Finanţe "Banii de investitii sunt, 4,5- din PIB. Sunt 50 de miliarde (lei n.r.) anul acesta. Mai mult, anul acesta, pentru a-i stimula pe cei din ministere si administratiile locale sa foloseasca fonduri europene, jumatate din bani sunt fonduri europene, jumatate de la buget. Ei au acceptat aceasta provocare, vor merge inainte. Dar sunt 50 de miliarde, 4,5- din PIB bani pe proiecte, nu sunt bani irositi acolo. Iar acesti bani vor fi folositi pentru investitii, nu se vor duce la jumatatea anul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem unul, doua proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand Autostrada Sibiu-Pitesti si Autostrada Unirii. „Banii de…

- Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem unul, doua proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand Autostrada Sibiu-Pitesti si Autostrada Unirii potrivit…

- Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem unul, doua proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand Autostrada Sibiu-Pitesti si Autostrada Unirii. …

- Florin Cițu s-a dus, luni seara, la Digi 24, unde a vorbit despre imprumuturile de zeci de miliarde pe care le face in numele poporului roman. Intrebat daca a facut un imprumut pe 30 de ani in acest an, ministrul de Finanțe a infirmat. Asta, in ciuda faptului ca imprumutul a fost facut pe 20 ianuarie,…

- Fostul premier și lider PSD Viorica Dancila cere ca ministrul de Finanțe, Florin Cițu, sa mearga in Parlament, pentru a da explicații cu privire la imprumuturile pe care le-a contractat. Desi Guvernul Orban s-a imprumutat 40 de miliarde, insa pensiile nu vor fi majorate, iar alocațiile nu vor fi...

- Ministrul de Finante, Florin Citu, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre modul cum va gestiona Guvernul situatia cresterii pensiilor si alocatiilor din toamna, despre reforma ANAF si problemele gasite la minister la preluarea mandatului.

- Ministrul de Finante, Florin Citu, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre modul cum va gestiona Guvernul situatia cresterii pensiilor si alocatiilor din toamna, despre reforma ANAF si problemele gasite la minister la preluarea mandatului.

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat, marți seara, ca se vor elimina mai multe taxe pe care le OUG 114/2018 le prevede, cum ar fi taxa bancara, iar Fondul Suveran de Investiții va fi desființat, anunța MEDIAFAX.“Am anunțat deja cateva masuri in ceea ce privește modificare OUG 114/2018:…