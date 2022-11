Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de petrol din Rusia vor fi interzise in Uniunea Europeana incepand de luni, 5 decembrie. Decizia va afecta puternic preturile la pompa, spun specialistii, care adauga ca va fi nevoie de masuri suplimentare pentru a asigura carburanti suficient

- Site-ul web al Parlamentului European s-a confruntat miercuri cu un atac cibernetic „sofisticat” care i-a perturbat serviciile la cateva momente dupa ce membrii au votat pentru a declara Rusia drept stat sponsor al terorismului. „Confirm ca Parlamentul a fost supus unui atac cibernetic extern, dar serviciile…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mai redus din conditiile pe care le pune pentru a se aseza la masa negocierilor cu Rusia pentru a pune capat razboiului si nu va mai cere destituirea sefului statului rus, Vladimir Putin, a relatat joi cotidianul ucrainean Kyiv Post, citat de EFE. Publicatia,…

- Norvegia va ridica nivelul de alerta al forțelor militare de marți, 1 noiembrie, ca raspuns la razboiul din Ucraina, a afirmat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, citat de Reuters. Norvegia este in prezent cel mai mare exportator de gaze naturale catre Uniunea Europeana, acoperind aproape un sfert din…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat in acest sens: „Aceste teritorii…

- Un nou val de explozii este raportat marți dimineața in mai multe orașe din Ucraina, la o zi dupa ce Rusia a atacat cu drone kamikaze mai multe orașe. Forțele armate rusești continua sa atace regiunea Kiev, sirenele de raid aerian sunand de aproximativ trei ore – a raportat, marti dimineata, Oleksi…

- Cancelarul german Olaf Scholz a lansat sambata un nou apel la reformarea Uniunii Europene, pentru a permite unor noi membri sa adere. In discursul ținut la congresul socialiștilor europeni, la care participa și președintele PSD Marcel Ciolacu, oficialul german a declarat ca și prinicpiul unanimitații…

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. ”Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…