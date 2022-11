Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de petrol din Rusia vor fi interzise in Uniunea Europeana incepand de luni, 5 decembrie. Decizia va afecta puternic preturile la pompa, spun specialistii, care adauga ca va fi nevoie de masuri suplimentare pentru a asigura carburanti suficienti pentru aceasta iarna. Pe 5 decembrie, Uniunea…

- Distribuitorii europeni se grabesc sa alimenteze rezervoarele cu motorina ruseasca inainte de interdicția UE privind importurile din Rusia, care incepe in februarie, deoarece sursele alternative raman limitate. Uniunea Europeana va interzice importurile de produse petroliere rusești, de care depinde…

- Țarile europene au inceput sa reduca drastic ponderea petrolului rusesc in modelele lor de consum. In septembrie, cota Rusiei pe piața europeana a petrolului a scazut cu aproape o treime, de la 34% la 21%. Acest lucru a fost raportat de Bloomberg, citand date ale companiei de analiza Vortexa. Mai mult,…

- Importurile de petrol rusesc in Uniunea Europeana și Marea Britanie au scazut cu 35% in august, la 1,7 milioane de barili pe zi (bpd), de la 2,6 milioane de bpd in ianuarie, dar UE a ramas cea mai mare piața pentru țițeiul rusesc, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Marea Britanie…

- Razboiul impotriva Ucrainei a devenit și unul economic - in primul rand intre Rusia și Occident. Rusia a oprit sau a restricționat livrarile de gaze naturale catre Europa, iar Uniunea Europeana a anunțat ca va bloca majoritatea importurilor de petrol rusești pana la sfarșitul anului. Fii la…

- Ministrul Energiei a facut anunțul mult așteptat despre prețul carburanților. Virgil Popescu vine cu noi detalii pentru romanii care au avut mult de suferit din cauza sumelor uriașe date pe motorina. Ce se va intampla cu aceasta? ,,Importurile (de motorina) din Rusia sunt reglementate pana pe 5 februarie.…

- Uniunea Europeana va interzice importurile de petrol rusesc incepand cu 5 decembrie – in pofida faptului ca blocul inca se incarca cu titei rusesc cu cateva luni inainte de iarna, pe fondul crizei energetice actuale, scrie Business Insider, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Statele membre al G7 au convenit sa plafoneze preturile la petrolul rusesc, care au crescut exponential de cand Rusia a invadat Ucraina. G7 a declarat ca o prima plafonare a preturilor la titeti sau produse petroliere care provin din Rusia va fi calculata utilizand o serie de coordonate tehnice. Masura…