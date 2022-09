Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4 milioane și 794 de mii de pensionari era inregistrat in luna august 2022 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.734 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 710.848 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind de 508 lei.…

- Romania are aproape 4.8 milioane de pensionari: Care a fost pensia medie in iulie Romania are aproape 4.8 milioane de pensionari: Care a fost pensia medie in iulie Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), un numar de 4.794.670 pensionari era inregistrat in iulie 2022…

- Cați bunici are Romania și care este pensia lor medie. Date publicate de Casa Naționala de Pensii Datele publicate de Casa Naționala de Pnsii arata ca in Romania, in luna iulie, erau aproape 4,8 milioane de pensionari. Raportat la aceeași perioada, pensia medie a fost de 1773 de lei. Din totalul acestora,…

- * Pensia medie a fost de 1.733 de lei Un numar de 4.794.670 pensionari era inregistrat in iulie 2022 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.733 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)si preluate de Agerpres. Dintre acestia, 714.544 aveau perioade lucrate in agricultura,…

- Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a anunțat, miercuri, ca 4.794.670 pensionari sunt inregistrați in iulie 2022, in Romania. Conform datelor centralizate, pensia medie este de 1.733 lei. Din numarul total al pensionarilor din sistemul public de pensii, numarul celor care s-au pensionat la limita…

- Un numar de 4.794.670 pensionari era inregistrat in iulie 2022 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.733 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu a fost, in iulie 2022, de 9.864 (plus 22 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 4.733, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu a fost, in iulie 2022, de 9.864 (plus 22 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 4.733, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…