Prima zi din septembrie, cea dintai luna de toamna calendaristica, aduce ploi, dar și intensificari ale vantului, in mai multe regiuni ale țarii. Avand in vedere prognoza, specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, in dimineața zilei de miercuri, 1 septembrie, doua mesaje – o informare meteo și o atenționare COD GALBEN. Din […]