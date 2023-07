Sunt anunțate noi creșteri de prețuri- Mii de români vor fi afectați Sunt anunțate noi creșteri de prețuri- Mii de romani vor fi afectați Veștile proaste nu se opresc. Noi scumpiri sunt anunțate in Romania, mii de romani fiind nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar. CITESTE SI FOTO – Profesoara care a renunțat la catedra pentru a ajunge vedeta porno: ofera contracost poze nud, totul pentru o cauza nobila 23:15 523 Aventura in munții Romaniei cu rable de 500 de euro: Cine sunt turiștii straini, blocați in salbaticie, care au pus pe jar autoritațile / Foto 23:05 699 Video | Cu chiloții-n vine! Moment hilar pe frontul din Ucraina: cu un soldat rus care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI FOTO –care a renunțat la catedra pentru a ajunge vedeta porno: ofera contracost poze nud, totul pentru o cauza nobila 23:15 523in munții Romaniei cu rable de 500 de euro: Cine sunt turiștii straini, blocați in salbaticie, care au pus pe jar autoritațile / Foto 23:05 699 Video | Cu chiloții-n vine!hilar pe frontul din: cu un soldat rus care…

Stiri pe aceeasi tema

- Aventura in munții Romaniei cu rable de 500 de euro: Cine sunt turiștii straini, blocați in salbaticie, care au pus pe jar autoritațile / FotoPeste o suta de mașini cu turiști straini au ramas blocate, marți seara, pe drumul montan care leaga Valea Jiului de Baile Herculane. Convoiul din care faceau…

- O femeie din Ecuador a murit la cateva zile dupa ce s-a trezit in sicriu, inainte de propria inmormantare, socandu-i pe participantii la priveghi, relateaza bbc.com, informeaza News.ro.Bella Montoya, in varsta de 76 de ani, a fost declarata decedata initial de un medic la spitalul din Babahoyo, la…

- Orașul Valuyki, din regiunea Belgorod (Federația Rusa), se afla sub bombardament intens, anunța canalul rus de Telegram „Baza”.„Orașul este sub foc puternic”, potrivit sursei citate. Rapoartele locale indica faptul ca locuitorii orașului se ascund in subsoluri de bombardamente. CITESTE SI Abia…

- Moment istoric in la hotar cu Romania. Podul de pontoane de la Leova-Bumbata a fost inaugurat. Acesta reprezinta o soluție pe timp de criza necesara pentru a conecta Moldova și Uniunea Europeana, dar și pentru a sprijini Ucraina sa iși transporte marfurile.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, spune ca in perioada urmatoare nu se vor inregistra cresteri mari de preturi la alimente, adaugand ca atat timp cat Romania este o tara agricola va avea preturi mai scazute fața de alte țari din Uniunea Europeana.

- Masurile anunțate de Romania privind cerealele din Ucraina nu vor avea eficiența, ele sunt luate doar „ca sa-și umfle mușchii politicienii, sa arate cat de mult vor sa-și ajute producatorii”, spune la RFI eurodeputatul Dacian Cioloș. El afirma ca Bruxelles-ul a gestionat criza nesatisfacator.Dacian…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, referitor la solicitarea PSD privind suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, ca orice masura care va fi luata va respecta regulamentul Uniunii Europene, pentru a nu afecta fermierii din Romania, mentionand ca tara noastra poate sa ia decizii impreuna…