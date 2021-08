Stiri pe aceeasi tema

- Patru indieni care au trecut fraudulos frontiera in Romania au fost prinsi de politistii rutieri in timp ce se aflau intr-un taxi, inmatriculat in Suceava, care circula pe autostrada A7, in judetul Bacau, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru,…

- Sapte perchezitii au loc astazi in Capitala la sediul mai multor persoane, dar si al unei asociatii care organiza cursuri de masterat cu profil de medicina dentara, fara sa fie acreditata de Ministerul Educatiei. La final, studentii obtineau, fara sa stie, diplome falsificate. Faptele investigate…

- „Din rau in mai rau, asta aduc primarii și consilierii USR și PNL in București”, acuza Gabriela Firea. „Noul primar din Bucuresti vrea sa plateasca aproape 740.000 de euro pentru un autobuz electric, lung de 12 metri! Nimeni nu pare deranjat! Sau scandalizat! Ministerul Dezvoltarii tocmai a cumparat…

- Liderul unei grupari de traficanți de țigari din Arad, Cosmin Mladin, a fost ridicat de poliție din centrul Capitalei, la scurt timp dupa ce s-a judecat la tribunal arestarea preventiva, formulata inițial in lipsa. Acesta și adjunctul sau au aparut insa in sala de judecata, la mai bine de o saptamana…

- ESports Summit Bucharest 2021 va avea loc sambata și se va desfașura in intervalul orar 10:30-19:30 Premiera pentru Romania, care nu a mai organizat niciodata un eveniment al industriei de ESports. La doar cateva zile dupa anunțarea la București a celei mai importante competiții de ESports organizate…

- Regizorul Radu Ciorniciuc și producatoarea Monica Lazurean-Gorgan, care au lucrat impreuna la „Acasa“, desemnat cel mai bun documentar la Gala Gopo 2021, au explicat importanța acestui gen cinematografic pentru societate, dincolo de premii și laude, dar și cat de greu este sa-l faci in Romania. „Acasa”…

- Un protest a fost anunțat pentru vineri seara, in Piața Victoriei din București, la adresa Guvernului, in chestiunea pensiilor speciale. In timpul acțiunii organizate de Comunitatea Declic, participanții vor ridica pe brațe trei bannere de mari dimensiuni cu mesaje impotriva Guvernului și a pensiilor…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca numarul de comisari pe care ii are institutia pe care o conduce este mai mic decat numarul politistilor locali din oricare dintre cele sase sectoare ale Capitalei, anunța news.ro. "Numarul de comisari din Garda de Mediu…