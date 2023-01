Stiri pe aceeasi tema

- Un clip publicat de Arnold Schwarzenegger de Craciun a devenit viral pe Internet. Celebrul actor, care a caștigat de 7 ori de-a lungul timpului premiul de Mr. Olympia, le-a oferit internautilor o lecție de viata.

- „Craciun fericit! Folosiți vacanța de sarbatori pentru a va reincarca bateriile și bucurați-va cu adevarat de timpul petrecut cu familia.Iata cadoul meu pentru voi.Din 1 ianuarie, voi trimite zilnic un e-mail cu provocari, rețete și informații despre sanatate și fitness pentru a-mi stimula campania…

- O femeie a patruns prin efractie, luni dimineata, intr-o locuinta inchiriata de actorul Robert De Niro in cartierul new yorkez Upper East Side, si a incercat sa fure cadouri de sub bradul de Craciun. Ea a fost surprinsa de actor si a fost arestata de politie, informeaza Agerpres. Femeia a patruns in…

- Potrivit celui mai recent sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs, angajații romani aloca un buget cu 40% mai mic decat anul trecut pentru cadourile pe care au in plan sa le daruiasca de Craciun prietenilor și familiei.

- Un clip realizat la Targul de Craciun din Calafat a devenit viral pe retelele sociale. In timpul unui concert, artista aflata pe scena indemna oamenii sa ridice mainile in aer si sa faca atmosfera desi in public nu se afla nimeni. La o distanta considerabila de scena abia si-au facut aparitia doua trei…

- Un clip realizat la Targul de Craciun din Calafat a devenit viral pe retelele sociale.Imaginile au fost postate pe Facebook de Ziarul de Calafat . In imagini se vede ca piata este goala. Apar cativa oameni, dar doar in trecere.Momentul inedit de amuzant s a produs in timpul unui concert, cand artista…

- Romanii se pregatesc sa cheltuiasca aproape la fel de mult ca alti europeni pentru sarbatorile de iarna, deși au unele dintre cele mai mici venituri la nivel european.Aproape jumatate dintre romani spun ca vor aloca sub 250 de euro pentru sarbatori. 43% se asteapta sa cheltuiasca intre 250-1.000 de…

- Dorian Popa a inceput luna decembrie pe drumuri. Va avea concert chiar și maine, de Sf. Nicolae, dar cu toate acestea nu-i uita pe cei dragi. Artistul ne-a spus ca deja a pregatit cardul pentru transferurile bancare de Sarbatori. De asemenea, acesta e de parere ca artistul care sta acasa chiar și de…