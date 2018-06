Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul membrilor rețelei de trafic de migranți care operau in Serbia, Romania și Germania continua. Anchetatorii povestesc ca infractorii au profitat de conexiunile și traseele folosite pentru traficarea migranților și se ocupau chiar și cu traficul de droguri. Traficanții…

- Copiii nascuti in anii in care au marcat caderea comunismului in statele din Europa Centrala si de Est si in fosta Uniune Sovietica au ajuns sa fie mai scunzi decat cei nascuti inainte, sau dupa aceasta perioada, in aceleasi zone geografice.Aceasta este concluzia inedita a unui studiu BERD, referitor…

- TaurInca de la inceputul lunii, nativii Tauri se vor confrunta cu o situație deosebita și tensionata. Vor traversa o perioada in care trebuie sa se ocupe de probleme sau de situații incerte din trecut. Va ieși la iveala un adevar incomod, pe care ar fi dorit sa il țina ascuns fața de prieteni.…

- Persoanele impozabile infiintate anterior anului 2018 vor solicita inregistrarea in scopuri de TVA in urmatoarele situatii: - daca depasesc plafonul cifrei de afaceri de 220.000 de lei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2018;- daca depasesc plafonul cifrei de afaceri de 300.000 de lei…

- "Persoanele care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria pe perioada sarbatorilor pascale, trebuie sa cunoasca faptul ca autoritatile de frontiera bulgare ne-au informat, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, ca in perioada 08.04.2018, ora 20.00 – 10.04.2018, ora 08.00, in toate punctele de trecere…

- In general, nativii din aprilie sunt oameni muncitori care pot obtine in viata tot ceea ce vor. Nu depind de ceilalti. Nu le este frica sa spuna ce gandesc. Trec peste toate obstacolele. In plus, oamenii nascuti in aprilie iubesc pericolul asa ca merg in intampinarea sa, nu-l ocolesc. Intotdeauna…

- Ca tot suntem in anul Centenarului, imaginați-va o familie care traia prin 1918. Oamenii se gospodareau singuri, pbțineau pe cont propriu cele necesare traiului, facandu-și inclusiv incalțamintea, dar și lumanarile in regie proprie. Nu mai vorbesc de case, pe care și le ridicau in cel mai bun caz cu…

- Pentru a treia serie din acest an, cu date de plecare in perioada 21 – 24 martie 2018, Casei Județene de Pensii Argeș i-au fost repartizate 57 de bilete de tratament balnear in stațiunile 1 Mai, Amara, Bala, Covasna, Bala, Geoagiu, Moneasa, Pucioasa și Olanești. Eliberarea biletelor se va face in perioada…