SUNLIGHT THEATRE, un festival de teatru cu un altfel de aer Anul acesta SUNLIGHT THEATRE și-a deschis aripile și a crescut, anunta organizatorii. Timp de o luna, intre 27 august și 27 septembrie, iubitorii de teatru au de ales intre evenimentele oferite de organizatori. Aceștia nu au scapat din vedere nicio categorie de varsta. De la evenimente pentru copii, teatru pentru tineri, spectacole studențești, teatru profesionist, ... The post SUNLIGHT THEATRE, un festival de teatru cu un altfel de aer appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

