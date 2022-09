Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu un concurent cu o personalitate unica. Acesta este Sabin Bumb, care a venit alaturi de fiul sau, sa le demonstreze juraților ca pe langa ca este un tamplar excepțional, are și talent in bucatarie. Dupa multe rasete, Sabin s-a emoționat pana la…

- Surpriza din aceasta seara in emisiunea Chefi la cuțite a fost o concurenta cu totul speciala. Fiica lui Mihai Petre și-a facut curaj sa iși faca apariția in fața juraților, gatindu-le un preparat cu care a vrut sa ii indulceasca. Catinca a primit cuțitul de aur din partea juraților.

- Ediția 8 Chefi la cuțite aduce in seara aceasta, la Antena 1, de la 20:30, farfurii apetisante, dar și multe momente distractive. Una dintre surprizele de care au parte Chefii este apariția micuței Catinca Petre, fiica lui Mihai Petre, care le pregatește un delicios desert lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu…

- Madalina Cafadaru participa la „Chefi la cuțite”, sezonul 10 și i-a impresionat pe cei trei chefi cu povestea ei. Concurenta a povestit prin ce coșmar a trecut, dupa ce a fost sa iși ia fetița de la școala și nu a mai gasit-o acolo. Confesiunile concurenților pe care viața i-a pus in situații extreme…

- Ștefania Pop este o tanara extrem de pasionata de bucatarie, in special de preparatele dulci. In aceasta seara ea a venit la ‘’Chefi la Cuțite’’ cu un preparat care a lasat Chefii cu gura cascata. De asemenea, ea a renunțat la facultate pentru a se pregati in artele culinare cu una dintre cele mai cunoscute…

- In emisiunea Chefi la cuțite din aceasta seara și-au facut apariția doi concurenți mai tineri decat de obicei, și anume Julia și Shelly Plastoi, doi frați in varsta de 9 și 10 ani. Aceștia au venit sa ii incante pe jurați cu felul haios de a se comporta unul cu celalalt, dar și sa le arate ca, in ciuda…

- Emisiunea Chefi la cuțite continua cu concurenți din ce in ce mai dedicați. Izabela Novac este unul dintre cei care nu impresioneaza doar cu talentul culinar, ci și cu povestea de viața care i-a surprins pe jurați. Aceasta a facut mari sacrificii pentru cariera ei de sportiva de performanța.

- Ida Maria Samson a venit in prima ediție a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 4 septembrie 2022, pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul sau, insa lucrurile au luat o intorsatura neașteptata cand a inceput sa povesteasca despre viața sa. Chefii au ramas surprinși de dezvaluirile dureroase ale…