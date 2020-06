Sunaţi la poliţie dacă aţi văzut-o! Ieri, 23 iunie, in jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr.3 Ploiești au fost sesizați despre faptul ca numita STAN MARIA-ALESSIA, in varsta de 12 ani, domiciliata in municipiul Ploiești, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in jurul orei 09:30 și nu a revenit. Semnalmente 1,55 metri inalțime, constituție astenica, [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

