Sună clopoțelul pentru elevi. Începe școala! Structura anului şcolar 2023-2024 – când pică vacanțele Zi cu emoții pentru copiii care merg pentru prima oara la școala, dar și pentru colegii lor mai mari. Noul an școlar incepe luni, astfel ca elevii merg la clase, in banci, pentru a-și cunoaște cadrele didactice sau, dupa caz, pentru a-și revedea colegii și invațatorii și profesorii. Mai mult, elevii urmeaza sa-și afle orarul. […] The post Suna clopoțelul pentru elevi. Incepe școala! Structura anului scolar 2023-2024 - cand pica vacanțele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

