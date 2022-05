Stiri pe aceeasi tema

Posibila nationalizare a activelor rusesti in strainatate este „o arma cu doua taisuri", a declarat, marti, presedintele rus Vladimir Putin, sugerand astfel ca Rusia este capabila sa raspunda cu aceeasi moneda, relateaza Reuters, informeaza News.ro.

Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite Reuters.

Uniunea Europeana se va confrunta cu o explozie a preturilor la energie in urma sanctiunilor impuse Moscovei in legatura cu evenimentele din Ucraina, a avertizat sambata un oficial din Ministerul de Externe rus citat de agentia independenta de presa rusa Interfax, preluata de Reuters.

Uniunea Europeana nu va impune sanctiuni asupra gazului sau petrolului din Rusia, sustine premierul ungar Viktor Orban intr-un video postat vineri pe pagina sa pe Facebook, in contextul unui summit al liderilor din UE in Franta, potrivit Reuters.

Preturile la petrol ar putea trece de 300 de dolari barilul in cazul in care Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana interzic importurile de petrol din Rusia, a afirmat luni vicepremierul rus si ministrul energiei Aleksandr Novak, relateaza Reuters si AFP.

Rusia nu intentioneaza sa-si recheme ambasadorii din tarile europene, a declarat ministrul-adjunct al afacerilor externe rus, Evgheni Ivanov, informeaza Interfax si Reuters.

Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters. Cererea a fost formulata de Ucraina marti, pe fondul temerilor in crestere legate de o invazie iminenta din…

