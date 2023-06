Sună alarmele de raid aerian în Kiev. Cel puțin trei morți și mai mulți răniți, în urma atacurilor cu rachete Suna alarmele de raid aerian in Kiev, joi dimineața. Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei a ucis un copil și doi adulți, azi noapte. Cel puțin 12 oameni au fost raniți, spun autoritațile, potrivit CNN. Forțele ucrainene susțin ca au doborat toate cele 10 rachete lansate la Kiev peste noapte, insa o clinica medicala și un bloc au fost lovite de resturi ale proiectile dezmembrate de apararea aeriana. Intre timp, Rusia evacueaza copii din localitatile limitrofe cu Ucraina bombardate intens timp de cateva zile, si unde Kremlinul a considerat situatia „alarmanta”. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

