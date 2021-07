Sună alarma pentru românii care au ales Grecia în vacanţă! Statul român tocmai le-a trimis o avertizarea grea Un val „dureros” de canicula a pus stapanire pe Europa. Inclusiv pe Romania, inclusiv pe Grecia. Tocmai de aceea, MAE a transmis o atentionare de calatorie in Grecia unde a fost emis un Cod rosu de canicula cu temperaturi ce pot depasi 42 de grade si mai multe avertizari de incendii, nivel de alerta grad […] The post Suna alarma pentru romanii care au ales Grecia in vacanta! Statul roman tocmai le-a trimis o avertizarea grea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

