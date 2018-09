Sun Challenge Vacaresti - se prelungesc inscrierile

Stiri pe aceeasi tema

- CUPA „ALBA OFF ROAD” se va desfasura in perioada 30 august – 1 septembrie 2018, in zona Luncile Prigoanei–Poarta Raiului, cu start și sosire in ziua de concurs la punctele stabilite de organizatori. 1. Regulament Sportiv Competitia se va desfasura pe teritoriul judetului Alba , in zona Luncile Prigoanei-Poarta…

- Pensionarii din București vor pleca in excursie in Grecia pe banii primariei conduse de Gabriela Firea. Costurile, suportate integral de toți bucureștenii, ajung la suma de 400.000 de euro iar locurile sunt limitate. Primaria nu a anunțat insa oficial oportunitatea, astfel ca doar pensionarii bine informați…

- A fost nebunie la inscrierile pentru Exatlon. Peste 10.000 de persoane la casting! Succesul urias pe care l-a inregistrat primul sezon al „Exatlon” se regaseste si in numarul urias de fani ai emisiunii, care isi doresc sa traiasca experienta totala oferita de aventura pe traseele din Republica Dominica.…

- De astazi incepe admiterea si la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad", dupa ce la Universitatea Tehnica" inscrierile au inceput de luni. Viitorii studenti ai USAMV pot sa isi depuna dosarele pentru inscrierile la programele de licenta si master pana pe 21…

- Saptamanal, deputatul PSD de Prahova Rodica Paraschiv susține audiențe atat la cabinetul parlamentar din cadrul Palatului Administrativ din Ploiești, cat și in alte localitați ale județului Prahova. Inscrierile in audienta se pot face la sediul PSD Prahova din Ploiești, strada Gh. Lazar Bl. CC Sud –…

- Institutia privata de invatamant Wendy Kids din Timisoara, cu experienta de aproximativ 10 ani in domeniu, va deschide in ansamblul mixt Openville prima unitate educationala din oras cu predare exclusiv in limba engleza, unde elevii vor studia dupa curriculum britanic. In martie 2019, Wendy…

- Pe 29 septembrie are loc prima ediție a Sun Challenge Vacarești, competiție de alergare care are obiectivul de a strange fonduri pentru conservarea țestoasei de apa, specie periclitata. La nivelul Romaniei, țestoasa de apa (Emys orbicularis) este plasata in categoria speciilor vulnerabile, fiind in…

- Pentru Marele Trofeu al Festivalului, in valoare de 25 de mii de euro, pe scena din Piata Sfatului vor urca cel mult 15 concurenti.Artistii se pot inscrie pana in data de 11 iulie a.c. Concursul are premii in valoare totala de 65 de mii de euro Pregatirile pentru Festivalul Cerbul…