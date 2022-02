Marius Șumudica, 50 de ani, e hotarat sa plece de la Yeni Malatyaspor. Antrenorul are doua variante in Liga 1, Rapid și CS Universitatea Craiova. Din informațiile GSP, clubul Malatyaspor are restanțe de 4 luni la jucatori și de 3 luni la staff-ul tehnic condus de Șumudica. In aceste condiții, antrenorul se plange ca nu are cum sa obțina salvarea de la retrogradare. Marius Șumudica, gata sa plece de la Yeni Malatyaspor. ...