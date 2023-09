Stiri pe aceeasi tema

- Presa centrala a anunțat zilele trecute ca primarul Clujului, Emil Boc, l-a sunat pe Marius Șumudica pentru a-l chema la U Cluj și chiar i-ar fi inaintat o oferta. Șumudica, ramas liber dupa desparțirea de Al-Raed, ar fi cerut 500.000 de euro pe sezon, pentru el și staff. Emil Boc neaga insa aceste…

- Adrian Sut este dorit de o echipa din Turcia! Anuntul a fost facut de Marius Sumudica, care sustine ca Trabzonspor il monitorizeaza pe mijlocasul de la FCSB. „Sumi” a avut doar cuvinte de lauda la adresa jucatorului ros-albastrilor. Adrian Sut a fost cumparat de FCSB de la Academica Clinceni, in vara…

- Liber de contract dupa plecarea de la Al Raed, Marius Șumudica a comentat situația antrenorilor fara licența din Liga 1. Tehnicianul de 55 de ani s-a declarat deranjat de unele gesturi la care recurg antrenorii care nu au licența pentru a putea sta pe banca și pentru a da indicații. Și i-a dat exemplu…

- Cutremur in Turcia , inregistrat marți, 25 iulie. Seismul a fost masurat ca avand 5.7 grade pe scara richter dupa primele informații.Turcia este o țara situata intr-o zona seismica activa, unde se intalnesc mai multe placi tectonice. La inceputul anului, Turcia a fost zguduita de doua cutremure majore,…

- Marius Șumudica a anunțat ca a fost sunat de Daniel Niculae, președintele Rapidului, iar cei doi s-au impacat. Fostl antrenor de la Al Raed declarase in mai, la poscastul GSP Profu' de Sport, ca nu s-ar vedea lucrand la Rapid cat timp Niculae va fi in club. Acum, Șumudica a declarat ca s-a impacat cu…

- Marius Șumudica (52 de ani) este liber de contract, dupa desparțirea de Al Raed. Antrenorul susține ca a discutat cu „2-3 echipe din Romania” dupa desparțirea de saudiți. Șumudica a declarat ca a refuzat și nu vrea sa antreneze in SuperLiga in acest moment. In schimb, așteapta oferte din Arabia Saudita…

- Valentin Țicu (22 de ani), capitanul Petrolului, e sfatuit de Marius Șumudica (52), antrenorul lui Al Raed, sa plece la o echipa mai puternica. Țicu a fost integralist pe postul de fundaș stanga in meciul pierdut de Romania U21 cu Ucraina U21, 0-1 la EURO 2023. ...

- Marius Șumudica, antrenorul saudiților de la Al-Raed, considera ca Edi Iordanescu a greșit abordarea pentru meciul cu Elveția și ca sistemul 5-4-1, cu care „tricolorii” incep partida de la Lucerna, nu se justifica ținand cont de așezarea folosita de Murat Yakin. ...