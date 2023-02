Șumudică, dărâmat de moartea fotbalistului antrenat de el, Türkaslan, în cutremurul din Turcia: „Durerea este foarte mare” Marius Șumudica este daramat de moartea unui fotbalist antrenat de el, in cutremurul din Turcia. Este vorba despre portarul Ahmet Eyup Turkaslan, care se afla acasa, cu soția, in timpul cutremurului. Șumudica a sperat pana in ultima clipa ca va fi gasit in viața. Soția sa, Kubra, a fost salvata, dar nu și Ahmet. „Va rog, ajutați-ma! E sub daramaturi de 30 de ore. Nu vad niciun utilaj aici, nimeni nu poate fi scos de acolo”, spunea ea plangand, pe rețelele sociale. Ahmet Eyup Turkaslan avea 28 de ani și era portar la echipa Yeni Malatyaspor. „Nu exista cuvinte… un baiat extraordinar. Culmea, un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

