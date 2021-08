Stiri pe aceeasi tema

- Novak Martinovic (36 de ani), fostul fundaș al celor de la Steaua Roșie Belgrad, știe care poate fi momentul psihologic al disputei cu CFR Cluj, din turul play-off-ului Europa League. Steaua Roșie Belgrad - CFR Cluj, turul play-off-ului Europa League, se joaca azi, incepand cu ora 22:00. Meciul e liveTEXT…

- CFR Cluj a invins-o pe Farul, scor 1-0, in runda cu numarul 5 a Ligii 1, și are un start perfect de sezon. Atenție insa! Ultimele 3 formații care au inceput campionatul cu 5 victorii din 5 nu au prins la finalul campionatului primele doua poziții! Toate detaliile despre CFR Cluj - Farul, AICI CFR are…

- CFR Cluj a trecut de Lincoln Red Imps, miercuri seara, cu scorul general de 4-1 și și-a asigurat prezența in grupele Conference League.Campioana Romaniei a trecut peste meciurile mai puțin reușite pe care le-a facut in returul cu Borac, respectiv turul cu Lincoln, și s-a impus, miercuri, cu scorul de…

- CFR Cluj a trecut de Lincoln Red Imps, 2-1, 2-0, in turul doi preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei va evolua in faza urmatoare cu Young Boys. Elvețienii tocmai i-au eliminat din UCL pe slovacii de la Slovan Bratislava, 3-2 la general. Prima manșa cu Young Boys din turul 3 preliminar va…

- CFR Cluj a câștigat în deplasare cu Lincoln Red Imps, scor 2-1, prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Chiar și așa, Șumudica a fost nevoit sa-și trezeasca jucatorii dupa ce ardelenii au intrat conduși la cabine. În minutul 45, Rosa a deschis scorul…

- CFR iși asigura calificarea in grupe europene daca trece de Banja Luka și de adversarul din faza urmatoare, teoretic mai slab. Campioana ar fi sigura de prezența in Conference League, o competiție pe care conducerea n-o considera suficienta, ținta e macar accesul in Europa League. Borac Banja Luka -…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, disputa in aceste momente un meci amical cu FC Ujpest. Meciul a inceput la ora 19:00 și este liveVIDEO și liveSCORE pe GSP.ro. Astazi, in ultima zi a cantonamentului de la Bad Zell, Austria, CFR Cluj disputa ultimul amical dintre cele 5 programate. Campioana Romaniei o…

- Fotbalistii campioanei României au pierdut marti seara cu 1-0 duelul cu Academia Puskas, într-un nou meci în care au fost rulati toți jucatorii importanți. CFR Cluj nu a facut deloc un meci stralucit cu Akademia Puskas, iar prima repriza s-a încheiat la egalitate, fara…