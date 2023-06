Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (52 de ani), in prezent la Al-Raed in Arabia Saudita, spune ca a discutat cu Ioan Varga și ca ar fi dorit inapoi la CFR Cluj. CFR Cluj are un sezon de dat uitarii. A ratat deja titlul, iar calificarea in ediția urmatoare a cupelor europene depinde de rezultatele din ultimele doua runde. …

- Al Raed, cu Marius Șumudica pe banca și cu Silviu Lung Jr. in poarta, a caștigat categoric cu Damac, echipa antrenata de Cosmin Contra, cu scorul de 5-0. Meciul romanilor in etapa #27 din campionatul Arabiei Saudite a avut un deznodamant surprinzator, avand in vedere locurile ocupate in clasament. Al…

- Dragan Kobiljski, antrenorul sarb al echipei de volei masculin SCM Zalau, era in Romania cand a aflat ca fiica lui in varsta de 13 ani este printre victimele masacrului de la Belgrad. Tehnicianul sarb a plecat imediat spre tara lui, insotit de un jucator. Citește și: Doua fetițe, injunghiate de un barbat…

- Cristiano Ronaldo, starul portughez care joaca in Arabia Saudita, a facut un gest uimitor pentru antrenorul roman Marius Șumudica. Fotbalistul a fost titular pentru Al-Nassr in meciul cu Al-Raed, scor 4-0. In drum spre vestiare, el a schimbat cateva vorbe cu Șumudica.

- Al Raed a pierdut pe terenul lui Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, scor 0-4, in etapa #24 din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudica, antrenorul, oaspeților, și-a criticat jucatorii la finalul meciului. Tehnicianul roman a scos in evidența greșelile individuale ale elevilor sai și a anunțat…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Raed, l-a „ințepat” pe Dan Petrescu, dupa ce antrenorul lui CFR a avertizat inainte de meciul Andorra - Romania. Andorra - Romania are loc pe 25 martie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 „100% va fi foarte greu cu Andorra. Am…

- Marius Șumudica e ferm in decizia de a renunța la cariera de antrenor. Tehnicianul de 52 de ani care a cucerit titlul cu Astra, iar in prezent este la Al Raed, in Arabia Saudita, nu mai dorește sa continue, indiferent de propunerile viitoare sau de ce salariu va avea. „Pauza e binevenita. Te intorci…

- Farul a invins-o pe Rapid, scor 2-1, in ultima etapa a sezonului regulat. Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul lui Al-Raed, susține ca el ar fi intarziat startul meciului din cauza faptului ca nu toți fanii giuleștenilor au avut posibilitatea sa intre pe stadion. Deși au venit 600 la Ovidiu, ultrașii…