Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica a revenit pe banca celor de la Gaziantep și are drept obiectiv salvarea echipei de la retrogradare. Dupa ce i-a adus pe Junior Morais și Florin Nița, Șumudica a mai batut palma cu inca un internațional roman.

- Marius Șumudica e foarte aproape sa-l ia pe Denis Draguș, 24 de ani, la Gaziantep. A mai ramas doar ca Standard sa confirme ca e de acord sa-l imprumute pe roman in Turcia pana in vara anului urmator. Marius Șumudica abia a preluat postul de antrenor al lui Gaziantep și continua campania de intarire…

- Tehnicianul Marius Șumudica (52 de ani) a revenit pe banca turcilor de la Gaziantep și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Fostul antrenor de la Rapid, Astra sau CFR Cluj vrea sa intareasca compartimentul ofensiv și i-a cerut conducerii clubului sa i-l aduca pe Denis Draguș (24 de ani), atacantul…

- Marius Șumudica a fost foarte emoționat la conferința de presa la care a fost prezentat la Gaziantep, formația din Turcia de la care a plecat in anul 2021, din cauza scandal declanșat de o gluma. Antrenorul roman și-a convins baskanii sa faca doua transferuri: portarul roman Florin Nița, liber de contract,…

- Florin Raducioiu se declara fanul fundașului central Radu Dragușin (21 de ani). Legitimat la Genoa, echipa care a promovat in Serie A, și internațional de seniori, Radu Dragușin a fost laudat de fostul mare internațional, care l-a comparat cu olandezul Virgil Van Dijk, capitanul lui Liverpool. ...

- Rapid cauta un atacant, iar Denis Draguș (24 de ani) era una dintre opțiuni, fapt confirmat de catre Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului. Draguș a revenit la Standard Liege, dupa imprumutul la Genoa, dar nu va ramane la echipa belgiana. Publicația La Derniere Heure anunța ca Denis Draguș…

- Standard Liege a ajuns la o ințelegere pentru atacantul in varsta de 24 de ani cu Coventry, club din liga secunda engleza, care ar plati 1,5 milioane de euro in schimbul sau. In iunie, Rapid s-a ințeles cu Standard pentru Denis Draguș. Atacantul in varsta de 24 de ani, la Liege din 2019, cumparat de…

- Denis Draguș (23 de ani) ar fi fost pe lista celor de la Rapid in aceasta perioada de mercato.Atacantul a fost imprumutat la Genoa in sezonul precedent, cu care a reușit promovarea in Serie A, dar italienii nu au vrut sa achite clauza de transfer definitiv pentru Draguș, care s-a intors la Standard…