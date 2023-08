Marius Șumudica, 52 de ani, va fi noul antrenor al lui FCU Craiova daca nimic excepțional nu se va intampla in urmatoarele ore # Tehnicianul va avea parte de o adevarata provocare in Banie: vine la un club de tradiție, aflat in criza, al carui conducator, Adrian Mititelu, tocmai a anunțat ca face un pas in spate pentru a-i lasa pe specialiști sa se ocupe de echipa. ...