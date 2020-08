Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul american din sectorul mass-media Sumner Redstone a incetat din viata marti seara la varsta de 97 de ani, a anuntat miercuri holdingul sau familial National Amusements, care controleaza ViacomCBS, relateaza Agerpres, citand Reuters si AFP.Redstone a fost presedinte al consiliilor de administratie…

- Sumner Redstone, mogul media și miliardar, cu o avere estimata la 3 miliarde de dolari, al carui imperiu include CBS MTV și Viacom, a murit la 97 de ani, potrivit CNBC și Reuters. Redstone a controlat aproximativ 80 la suta acțiunile cu drept de vot ale Viacom și CBS, prin intermediul companiei sale…

- Sumner Redstone, mogul media și miliardar, cu o avere estimata la 3 miliarde de dolari, al carui imperiu include CBS și Viacom, a murit la 97 de ani, anunța CNBC.Redstone, care s-a laudat adesea ca va trai pentru totdeauna, a murit marți, potrivit unui comunicat al National Amusements.…

- Decizia BNR de miercuri de a reduce dobanda sa de politica monetara de la 1,75 la minimul istoric de 1,50%, masura luata pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus, nu a afectat evoluția leului. Cursul euro a crescut joi de la 4,8336 lei la 4,8359 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile…

- Trei editori al celui mai mare site de știri din Ungaria, Index.hu, și în jur de 60 de jurnaliști și-au dat demisia vineri dupa concedierea redactorului-șef de catre conducere, o acțiune despre care aceștia susțin ca reprezinta „o tentativa fațișa de a pune presiune” pe Index, relateaza…

- Județul Alba a inregistrat, in ultimele zile, procente mult mici de cazuri pozitive cu COVID-19 raportat la numarul de teste efectuate, fața de rata de infectare la nivel național. In ultimele trei zile, procentul cazurilor pozitive, depistate in urma testarii, in județul Alba a fost cuprins intre 0,82%…

- Numarul infecțiilor confirmate și raportate vineri a fost de 1.588, aproape de patru ori peste media intregii luni iunie, care este de 430, potrivit Reuters. Trendul ascendent era oarecum previzibil, in condițiile in care media ultimelor 7 zile a fost de 498 de cazuri de noi.Și numarul deceselor raportate…

- China a declarat marti ca va riposta daca Washingtonul nu va inceta sa vizeze mass-media chineze ce opereaza pe teritoriul SUA, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Zhao Lijian, a facut aceasta declaratie dupa ce SUA au schimbat luni…