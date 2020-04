Summitul UE se va desfăşura pe 23 aprilie, prin videoconferinţă, şi va avea ca temă relansarea economică "A venit timpul sa punem bazele unei redresari economice robuste", a afirmat el intr-un comunicat, a doua zi dupa un acord al ministrilor europeni privind un raspuns comun la criza, pe care l-a calificat drept "un progres semnificativ. "Acest plan trebuie sa ne relanseze economiile promovand in acelasi timp convergenta in UE. Bugetul UE va trebui sa joace un rol semnificativ aici", a mai afirmat Michel intr-un comunicat difuzat pe Twitter. Liderii UE vor trebui sa exploreze "infiintarea unui Fond de relansare temporar pentru a asigura o redresare economica robusta in toate statele membre",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Hozoc, directorul unei firme care importa imunoglobulina in Romania, a scris pe pagina sa de socializare, ca din partea statului roman nu ar fi participat nimeni la o consultare intre țarile membre UE in contextul epidemiei coronavirus.„Printr-un comunicat dat ieri publicitații, Comisia…

- Ministrii de interne din statele membre ale Uniunii Europene si ai statelor asociate Schengen au schimbat astazi informatii in sistem de videoconferinta cu privire la situatia frontierelor in contextul pandemiei COVID.Romania a fost reprezentata de ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela.A fost…

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp de 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP. Toate tarile membre ale UE 'sunt de acord sa impuna o interdictie'…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a anuntat luni, pe contul sau de Twitter, ca a convocat pentru marti o reuniune extraordinara a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru o evaluare a raspunsului blocului comunitar la pandemia cu noul coronavirus, transmite…

- Liderii statelor Uniunii Europene urmeaza sa aiba marti o videoconferinta pentru a analiza un raspuns coordonat al UE la criza cauzata de coronavirus, a anuntat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters. ''In urma consultarilor, voi avea in scurt timp o videoconferinta…

- Liderii europeni asteapta ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, sa prezinte in scurt timp un nou draft al cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, intr-o incercare de a se iesi din impasul in care se afla negocierile la summitul european aflat in desfasurare…

- Subiectul aflat pe agenda de discuții de la Bruxelles este cel referitor la Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Obiectivul reuniunii este obținerea unui acord intre statele membre privind viitorul buget al Uniunii, pe baza propunerii prezentate la data de 14…

- Comisia Europeana a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țarilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei din cauza faptului ca aceste țari nu au notificat nicio masura de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind…