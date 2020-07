Stiri pe aceeasi tema

- Marti dimineata, Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter: „Acord!”. Sefii de state si de guverne ale tarilor membre Uniunii Europene au cazut de acord marti dimineata asupra planului prin care sunt imprumutati 750 de miliarde de euro ca raspuns la pandemia care a ucis…

- Liderii statelor membre UE reuniti in summitul inceput vineri la Bruxelles au inregistrat primul lor progres dupa patru zile de negocieri asupra fondului destinat sustinerii redresarii economice a statelor membre post-coronavirus, insa nu s-a ajuns inca la un acord privind pachetul global pe termen…

