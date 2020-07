Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni incearca sambata, in a doua zi a summitului de la Bruxelles, sa schimbe poziția grupului statelor denumite "frugale", in frunte cu Olanda și Austria, pentru a ajunge la un acord asupra masivului plan de relansare economica a UE, dupa criza provocata de coronavirus, scrie AFP. Este…

- Proiectul unui urias plan pentru relansarea economiei UE dupa coronavirus s-a lovit vineri de inflexibilitatea tarilor asa-zise „frugale”, mai ales Olanda si Austria, in prima zi a unui summit european cu un rezultat foarte incert, comenteaza AFP, preluata de Agerpres . A fost pentru prima data dupa…

- Proiectul unui urias plan pentru relansarea economiei UE dupa coronavirus s-a lovit vineri de inflexibilitatea tarilor asa-zise "frugale", mai ales Olanda si Austria, in prima zi a unui summit european cu un rezultat foarte incert, comenteaza AFP, citata de Agerpres.A fost pentru prima data dupa cinci…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, context in care va puncta faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in procesul de recuperare economica, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Un nou virus incepe sa cutreiere prin spațiul public: Europa ne da 33 de miliarde euro! Cifra a fost inghițita precum pelicanii de propaganda iohannista, care brusc a capatat aer in trompeta. Pe unii i-a apucat amețeala și un tremolo propagandistic impotriva nenorociților de…

- Siegfried Mureșan a precizat ca cele 33 de miliarde de euro pe care le va primi Romania vor fi, in mare parte, fonduri nerambursabile, dar și credite in condiții avantajoase. "Vorbim de fonduri noi, in plus fața de fondurile structurale și de coeziune pe care Romania oricum urmeaza sa le primeasca…

- Olanda, Austria, Danemarca și Suedia - supranumiți cei patru "cumpatați" - insista pentru garanții suplimentare ca țarile care vor beneficia de ajutoare vor adopta reforme. De asemenea, se solicita ca orice forma de ajutor sa ia forma unor credite și nu subvenții. Președintele francez Emmanuel…

- Liderii europeni nu vor ajunge azi la o concluzie finala privind planul comun de combatere a crizei economice provocate de epidemia de COVID-19, din cauza diviziunilor inca mari dintre statele membre.Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana par mai divizati ca niciodata, in momentul in care…