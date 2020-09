Stiri pe aceeasi tema

- Summitul special al Consiliului European, care trebuia sa inceapa pe 24 septembrie, a fost amanat dupa ce președintele forului, Charles Michel (44 de ani), ar fi avut contact direct cu o persoana infectata cu coronavirus.Anuntul a fost facut de Barend Leyts, purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului…

- Un purtator de cuvant al presedintelui Consiliului European, Charles Michel, a anunțat ca summitul UE de joi si vineri a fost amanat pentru ca oficialul a intrat in carantina. Summitul UE de joi si vineri a fost amanat pentru 1 si 2 octombrie pentru ca presedintele Consiliului European, Charles Michel,…

- Turcia si Grecia sunt gata sa inceapa 'tratative exploratorii' privind diferendele din estul Marii Mediterane, a anuntat marti presedintia turca, noteaza Agerpres Conform AFP, disponibilitatea pentru dialog a fost confirmata dupa o videoconferinta la care au participat presedintele turc Recep Tayyip…

- Summitul UE de joi si vineri a fost amanat pentru 1 si 2 octombrie din cauza faptului ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat in carantina pentru ca unul dintre membrii personalului sau de securitate a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant…

- Summitul Uniunii Europene, care ar fi trebuit sa aiba loc joi si vineri, a fost amanat pentru 1 si 2 octombrie, dupa ce presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat in carantina.

- Summitul UE de joi si vineri a fost amanat pentru 1 si 2 octombrie din cauza faptului ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat in carantina pentru ca unul dintre membrii personalului sau de securitate a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant…

- Regiunea Var este in zona portocalie, iar la revenirea in Belgia se recomanda test de Covid-19 si carantina de 14 zile. Insa, Charles Michel are o agenda incarcata si nu isi permite o perioada de carantina, scrie lalibre.be. La nunta lui Charles Michel era invitat si presedintele Frantei, Emmanuel…

- Summitul UE, programat initial sa aiba loc vineri si sambata la Bruxelles, a intrat in a patra zi de desfasurare, dupa ce sefii de state si de guverne ale tarilor membre Uniunii Europene nu au cazut de acord nici pe a treia propunere a presedintelui Consiliului European, Charles Michel, privind bugetul…