- Liderii europeni au ajuns la un acord pentru deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene și a pachetului de redresare economica, a anunțat, pe Twitter, președintele Klaus Iohannis. „Acord important astazi prin deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene și a pachetului de relansare…

- Liderii UE, reuniti in cadrul unui summit, au adoptat joi un compromis privind statul de drept care sa permita ridicarea veto-urilor ungar si polonez asupra bugetului si deblocarea planului de relansare post-Covid, a anuntat presedintele Consiliul European, Charles Michel, relateaza AFP. Bugetul UE…

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au ajuns, joi, in cursul reuniunii Consiliului European, la un acord privind aprobarea bugetului multianual si a Planului de relansare economica post-pandemie, in contextul in care procedurile erau blocate de Ungaria si Polonia.…

- Vicepremierul Jaroslaw Gowin a anunțat, joi, ca Polonia ar fi gata sa renunțe la veto in controversa condiționarii fondurilor UE de statul de drept. Oficialul polonez a declarat in fața presei ca țara sa a realizat ca un veto pe viitorul buget al Uniunii Europene ar face rau din punct de vedere financiar…

- Liderii Uniunii Europene vor continua eforturile pentru a convinge Ungaria si Polonia sa aprobe bugetul multianual si planul de relansare economica, afirma Charles Michel, presedintele Consiliului European, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel. "In iulie, am acceptat in unanimitate proiectul de buget…

- Ungaria si Polonia au blocat prin veto, luni, adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 si a finantarilor in curs, in cadrul unei reuniuni la nivel de ambasadori, a anuntat presedintia germana a Consiliului European, provovand o criza in UE in toiul celui de-al doilea…

- Ungaria le-a transmis celorlalte state membre ale Uniunii Europene ca va bloca aprobarea bugetului multianual comunitar si a Fondului de relansare economica din cauza mecanismului privind statul de drept.Presedintia germana a Consiliului UE tocmai a ajuns la un acord cu Parlamentul European…