Summitul Trump-Kim va costa Singapore 15 milioane de dolari (prim-ministru)

- La un moment dat, bandiții au amenințat cu rapirea nepotului Jasper. A cazut și ”varianta” asta. Spre ziua, au spus ca Anne și Julian trebuie sa se imbrace elegant, pentru a merge cu toți la banca. Potrivit noului plan, femeia trebuia sa transfere un sfert de milion in conturile iubitului și acesta…

- Potrivit unor surse, Anca i-a cedat partea ei de avere Anamariei Prodan. „Anca, sora Anei, a plecat spre America azi de dimineata. In toate aceste zile, cele doua surori au umblat pe la notariate, iar Anca i-a cedat Anamariei toata averea lasata mostenire de Ionela Prodan. A spus ca e sora mai mare…

- La finele lunii martie 2018, soldul datoriei externe de stat a constituit 1.707,8 milioane de dolari, sau 28,12 miliarde de lei, arata Ministerul Finanțelor. Potrivit acestor date, fața de situația de la începutul anului, datoria de stat externa s-a majorat cu 7 milioane de dolari. …

- Fostul ciclist Lance Armstrong, care a fost suspendat pe viata in 2012 din cauza dopajului si a pierdut toate cele sapte trofee castigate in Turului Frantei, va plati suma de cinci milioane de dolari (aproximativ 4 milioane de euro) pentru a evita un proces cu statul american, informeaza Reuters.

- Costurile celei de a doua misiuni a Indiei pe Luna, programata pentru lunile octombrie-noiembrie, ar urma sa se ridice la circa 122 de milioane de dolari, a anuntat miercuri intr-un comunicat departamentul spatiului, relateaza DPA. Prima misiune pe Luna a Indiei, Chandrayaan-1, a fost…

- Mark Zuckerberg este unul dintre cei mai influenți oameni din lume, fiind în fruntea uneia dintre cele mai puternice companii (Facebook), însa acest lucru vine cu niște costuri destul de ridicate.Astfel, Facebook a platit anul trecut facturi de aproape 9 milioane de dolari…

- Michael Dell a platit o suma record de 100,4 milioane de dolari pentru un penthose in cartierul miliardarilor din Manhattan, in cadrul celei mai mari tranzactii din istoria orasului New York, potrivit Fortune.