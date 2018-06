Summitul Trump - Kim va avea loc la Singapore, pe 12 iunie, la ora 9.00

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 (n. red. - 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei).

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie, a anuntat duminica purtatoarea sa de

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a fost primit vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump, caruia i-a inmanat o scrisoare de la Kim Jong Un, relateaza Reuters. Realizarea intalnirii dintre Trump si Kim - planificata initial pe 12 iunie, in Singapore - ar putea depinde de continutul scrisorii,…

- Donald Trump spune ca summitul cu Kim Jong-un ar putea avea totusi loc pe 12 iunie. Anunțul președintelui american vine la o zi dupa acesta declarase ca summit-ul cu liderul de la Pehanina, care urma sa se desfașoare la Singapore, nu va mai avea loc. „Vorbim cu ei (nord-coreenii – n.r) in acest moment”,…

- Dupa ce Casa Alba a facut publica scrisoarea trimisa de Donald Trump lui Kim Jong-un prin care anuleaza summitul de la Singapore, președintele american a susținut o declarație de presa in care a detaliat decizia de a nu se mai intalni cu Kim, scrie AP. In timpul declarației sale, președintele Donald…

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui…