- Summitul dintre Donald Trump și liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie, in Singapore, a anunțat liderul american. „Mult așteptata intalnire intre mine și Kim Jong-un va avea loc in Singapore, pe 12 iunie. Vom incerca sa facem amandoi din acest moment unul special…

- Întâlnirea dintre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, va avea loc în Singapore, la data de 12 iunie, a anuntat presedintele american pe Twitter.

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a sosit la Phenian pentru a discuta detaliile unei viitoare reuniuni la nivel inalt intre președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi deplasat in China in cadrul primei sale vizite in strainatate de la preluarea fraielor tarii, in 2011, transmite luni Reuters preluand agentia Bloomberg, care citeaza trei surse neidentificate. Nu sunt deocamdata disponibile alte informatii privind vizita lui…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Ministrul nord-coreean de externe Ri Yong Ho va vizita Suedia in viitorul apropiat, a anuntat vineri, din surse confidentiale, cotidianul suedez Dagens Nyheter, preluat de Reuters. Ministrul suedez de externe a refuzat sa comenteze, precizeaza agentia, conform Agerpres.Ambasada Suediei la…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, considera ca o intalnire intre liderul american si omologul sau nord-coreean ar putea duce la renuntarea la programul de inarmare nucleara a Coreii de Nord, informeaza Reuters.