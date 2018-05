Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de jurnalisti straini a sosit marti in Coreea de Nord pentru a asista la dezafectarea poligonului de teste atomice de la Punggye-ri, actiune programata sa aiba loc in cursul acestei saptamani, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Un grup de aproximativ douazeci de jurnalisti din organizatii de presa occidentale si chineze au plecat marti in Coreea de Nord pentru a asista la inchiderea sitului ei de teste nucleare, un indiciu ca aceasta inchidere va avea pana la urma loc, relateaza Reuters. Phenianul a invitat cativa reprezentanti…

- Aceasta promisiune - transmisa prin intermediul presedintiei sud-coreene - este ultima dintr-o serie de ilustrari a unui adevarat vartej diplomatic in penisnula, unde vineri a avut loc un summit intercoreean istoric. Liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in au convenit…

- Liderul nord coreean Kim Jong Un a promis, in cadrul summitului istoric, ca va inchide, in luna mai, centrul de teste nucleare, iar la eveniment va invita experti din Coreea de Sud si Statele Unite, dar si jurnalisti straini, anunta oficialii de la Seul, citati de AFP.

- Anunț fara precedent venit de la Seul! Poligonul de testare nucleara din Coreea de Nord va fi inchis in luna mai. Reamintim ca, de-a lungul timpului, poligonul de la Punggye-ri a fost folosit pentru sase teste nucleare din 2006 pana in prezent. Anul trecut din septembrie, in zona s-au produs o serie…

- Coreea de Nord a anunțat ca iși va inchide centrul de teste nucleare,in luna mai. Totodata, liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a promis ca va invita la eveniment experiți din Coreea de Sud și din Statele Unite, relateaza BBC News. Anunuțul vine la scurt timp dupa ce liderii celor doua Corei au avut…

- Kim Jong-un, liderul suprem al Coreei de Nord, a anuntat, sambata, ca tara sa nu va mai efectua teste nucleare sau balistice si va inchide un centru nuclear din nordul tarii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Conditia presedintelui american Donald Trump pentru a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este sa nu mai efectueze teste nucleare sau de rachete, a declarat duminica ministrul finantelor SUA, Steve Mnuchin, transmite Reuters."Nu trebuie sa existe nicio confuzie. Presedintele a spus…