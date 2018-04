Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, nominalizat pentru functia de secretar de Stat al SUA, a efectuat in urma cu doua saptamani o vizita secreta in Coreea de Nord, unde s-ar fi intalnit cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, afirma surse citate de Washington Post.

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a declarat ca anuntata întâlnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este vreun spectacol, liderul de la Casa Alba urmând sa "rezolve problema".

- Coreea de Sud intentioneaza sa delege un trimis special in Coreea de Nord pentru a incuraja discutiile directe intre Washington si Phenian in vederea incheierii programului nuclear al regimului lui Kim Jong-un, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Moon i-a comunicat planurile sale lui Trump…

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, ar putea dobandi in doar cateva luni armamentul necesar pentru a lansa un atac nuclear asupra teritoriului continental american, avertizeaza Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA).