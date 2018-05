Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali americani au mers in Coreea de Nord duminica pentru a purta discuții pregatitoare pentru posibilul summit dintre președintele SUA Donald Trump și liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, dupa ce acesta din urma și-a reafirmat angajamentul de a se intalni cu liderul american relateaza Reuters.

- Oficiali americani au trecut granita in Coreea de Nord, duminica, pentru a discuta despre pregatirile pentru posibilul summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, pe care acesta din urma a anuntat joi ca-l anuleaza pentru a reveni a doua zi asupra deciziei, transmite…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a exprimat "vointa neabatuta" de a se intalni cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 12 iunie, a anuntat agentia oficiala de presa de la Phenian, KCNA, preluata de Reuters, preluata de agerpres. Kim si-a facut cunoscuta pozitia sambata, in cursul unei intalniri…

- Donald Trump a anunțat ca summitul cu Kim Jong-un nu va mai avea loc. Casa Alba a emis un comunicat in care anunța ca președintele americna a anulat intalnirea cu liderul de la Phenian, programata pentru 12 iunie la Singapore. P reședintele american Donald Trump și Kim Jong-un trebuiau sa se intalneasca…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP.Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele SUA…

- Oficiali ai Departamentului american de Stat nu l-au insotit pe directorul CIA, Mike Pompeo, la Phenian, in weekendul de Paste, la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a precizat joi o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Intrebata daca cineva din departament l-a insotit…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…