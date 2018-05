Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și-a contrazis propriul consilier de securitate naționala, spunand ca așa-numitul "model al Libiei" pentru denuclearizare nu este urmarit a fi implementat in Coreea de Nord, informeaza BBC .

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca va anunta in trei zile locul unde se va desfasura summitul istoric la care vor participa liderii SUA si Coreei de Nord, precizand ca evenimentul nu va avea loc in Zona Demilitarizata dintre cele doua Coreei, informeaza site-ul USA Today.

- Summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un probabil ca va avea loc in Singapore, potrivit editiei de luni a cotidianului sud-coreean Chosun Ilbo, scrie AFP. Trump a anuntat vineri ca data si locul acestei intalniri au fost stabilite si ca urmeaza sa fie anuntate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se vor intalni, probabil, in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap. Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in zona demilitarizata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, probabil se vor intalni in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca nu l-a demis pe James Comey 'din cauza investigatiei trucate privind Rusia', contrazicandu-si astfel declaratia din 2017 in care sustinea ca motivul destituirii directorului FBI a fost tocmai aceasta ancheta, transmite Reuters. Trump l-a…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…