Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Donald Trump a confirmat ca negociatorii americani se afla in Coreea de Nord pentru a discuta despre summitul planificat cu Kim Jong-un, duminica - o intalnire pe care președintele SUA a anulat-o cu doar patru...

- Coreea de Nord a transmis ca este dispusa sa discute „oricand si sub orice forma” dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat summitul cu Kim Jong-un, scrie BBC potrivit News.ro . Ministrul adjunct de Externe nord-coreean, Kim Kye-gwan, a declarat ca decizia lui Trump este „foarte regretabila”…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat marti ca liderul nord-coreean Kim Jong-un este "serios" in ce priveste intentiile sale de denuclearizare, dar nu a exclus ca summitul istoric dintre cei doi lideri, prevazut pentru 12 iunie in Singapore, sa fie amanat, relateaza AFP. "Cred ca e serios.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca va parasi discutiile cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, daca acestea nu vor fi productive, adaugind ca spera ca intilnirea sa cu Kim Jong-un sa fie una de succes, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. In cadrul…

- Elvetia este pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, scrie digi24.ro.Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear al Coreei de Nord.

- Elvetia este pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, conform Ministerului de Externe din Elvetia, scrie Reuters.Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear…

- Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear al Coreei de Nord. Ar fi prima intalnire fata in fata dintre liderii celor doua tari. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate.…