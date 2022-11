Stiri pe aceeasi tema

- SUA au salutat sambata, 12 noiembrie, ”victoria extraordinara” a Ucrainei care a recucerit orașul sudic Herson, singurul centru regional care a fost capturat de forțele ruse de la inceputul razboiului, relateaza AFP, citata de The Guardian . „Se pare ca ucrainenii tocmai au obținut o victorie extraordinara…

- China este cel mai puternic aliat al Rusiei și un partener comercial important. In contextul invaziei declanșate in februarie, liderii occidentali vor sa obțina sprijinul Chinei pentru a influența acțiunile militare și politice ale Rusiei din Ucraina. Razboiul din Estul Europei este insa doar un element…

- Statele Unite dețin informații care indica faptul ca Coreea de Nord furnizeaza Rusiei in secret un numar "semnificativ" de obuze de artilerie pentru razboiul din Ucraina, potrivit Reuters, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Presedintele a spus efectiv ca va reevalua relatiile pe care le avem cu Arabia Saudita, pentru ca aceasta a luat partea Rusiei impotriva intereselor poporului american”, a declarat Sullivan la CNN, intrebat despre degradarea relatiilor dintre Washington si Riad, dupa scaderea cotelor de productie ale…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Statele Unite au cerut Rusiei, pe canale private, sa inceteze retorica privind amenințarea nucleara in razboiul din Ucraina, Washingtonul avertizand ca utilizarea armei atomice de catre Rusia, ar avea consecințe „catastrofale”. „Am fost foarte clari cu rușii, atat in public, cat și in privat, pentru…

- Mihail Kasianov, care a fost primul premier al lui Putin, in perioada 2000-2004, este de parere ca razboiul din Ucraina ar putea duce la prabușirea regimului lui Putin.„In ceea ce privește mobilizarea, nu este o cacealma. In ceea ce privește potențiala utilizare a armelor nucleare, cred ca este o cacealma.…

