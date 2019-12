Summitul NATO: Trump şi-a anulat conferinţa de presă Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca anuleaza conferinta sa de presa prevazuta pentru finalul summitului organizat la Londra cu prilejul aniversarii a 70 de ani de la crearea NATO, informeaza AFP si Reuters. ''Voi anula conferinta de presa'', a transmis el in timpul dejunului de lucru la care participa sefii de stat din tarile care aloca apararii cel putin 2% din PIB. ''Cand se termina intalnirile de astazi, voi pleca direct la Washington. Nu vom face o conferinta de presa la incheierea summitului NATO, pentru ca am facut destule in ultimele zile'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

