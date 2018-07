Summitul NATO: Liderii statelor membre vor încerca să arate dorinţa de a acţiona în faţa ameninţărilor globale Liderii statelor membre ale NATO, care se reunesc miercuri si joi la noul sediu al Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, vor dori sa isi arate cu aceasta ocazie unitatea si dorinta de a actiona in fata amenintarilor globale, inclusiv a celei din partea Rusiei, noteaza dpa. Reprezentantii celor 29 de state membre ale Aliantei vor incerca sa il tempereze pe presedintele american Donald Trump, care a criticat constant tarile membre ale NATO ce aloca sub 2% din PIB pentru aparare. Vizita lui Trump in Europa are loc pe fondul deciziei de retragere a SUA din acordul nuclear cu Iranul si al sporirii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, intentioneaza sa ceara, la Bruxelles, intensificarea presiunilor aliatilor din cadrul Aliantei Nord-Atlantice asupra Iranului, afirma un oficial din cadrul Departamentului de Stat citat de site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. De asemenea, Mike…

- Kremlinul a denuntat marti NATO drept un ”produs al Razboiului Rece” al carui scop este ”confruntarea” cu Rusia si a dat asigurari ca nu vrea sa se amestece in summitul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza Reuters. Liderii statelor membre NATO participa la acest summit cu Donald Trump miercuri…

- Liderii statelor din NATO se reunesc miercuri si joi, la Bruxelles, in cadrul unui summit unde este de asteptat ca presedintele american Donald Trump sa le ceara din nou celorlalte tari membre ale Aliantei sa isi majoreze cheltuielile pentru aparare, transmite AFP. La finalul lunii iunie,…

- Presedintele american Donald Trump va discuta despre "activitatea maligna" a Rusiei cu oficialii prezenti la summitul NATO din 11-12 iulie de la Bruxelles si va aborda apoi acest subiect in timpul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a afla daca Moscova doreste sa reduca tensiunile,…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc joi intr-un summit la Bruxelles, sub presiunea de a arata progrese in dezbaterea de durata din blocul comunitar asupra migratiei, in contextul in care schimbarile politice din Germania si Italia au readus subiectul in actualitate, comenteaza agentia de presa…

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Liderii statelor europene si-au stabilit raspunsul colectiv fata de ”capriciile” presedintelui american Donald Trump in dosarele nuclear iranian si comertului international, intr-o reuniune, miercuri seara, la Sofia, relateaza AFP conform News.ro . Cina lor de lucru – de peste trei ore – nu a condus…