- Intalnirea se anunta tensionata, in contextul in care președintele american Donald Trump și-a aratat in repetate randuri nemulțumirea fața de faptul ca Statele Unite cheltuiesc prea mult pentru apararea Europei, in timp ce unii dintre aliați nu aloca suficiente resurse

- Summit pe tema migranților la Bruxelles. Liderii Uniunii Europene se intrunesc, astazi, in capitala Belgiei pentru a participa la discuții și a lua o decizie privind soarta celor care ajung in Europa fugind de nenorocirile din țarile lor. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, avertizeaza ca in chestiunea…

- Intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, a generat doar rezultate simbolice, insa nimic concret, atrag atentia specialisti in relatii internationale citati de agentiile Reuters si Associated Press.Donald Trump si Kim Jong Un au anuntat marti,…

- Intalnirea istorica dintre președintele american, Donald Trump, și omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, a culminat cu semnarea unui document, potrivit agențiilor de presa internaționale. Nu este inca clar ce au semnat cei doi lideri, insa Trump a oferit asigurari ca mai multe detalii vor fi prezentate…

- Statele Unite ale Americii se angajeaza sa acorde 'garantii de securitate' Coreei de Nord, arata textul documentului semnat marti de presedintele american Donald Trump si de liderul nord-coreean Kim Jong Un, la finalul summitului lor istoric din Singapore, transmite AFP. Conform…

- Discutiile intre Statele Unite si Coreea de Nord ”avanseaza rapid”, cu o zi inaintea summitului istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a declarat luni, la Singapore, secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. ”Sunt foarte optimist in privinta sanselor de reusita” a primei intalniri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Statele Unite ca este necesar sa ofere Coreei de Nord garantii de securitate solide, daca vor sa incheie un acord invederea ”denuclearizarii”, relateaza The Associated Press. Putin, care a facut aceste declaratii intr-un interviu acordat televiziunii chineze…