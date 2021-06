Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, a declarat un oficial de la Washington citat de postul CNN. De altfel, in declarația de presa, președintele Romaniei a confirmat intalnirea pe…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca partidul va depune saptamana viitoare moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Daca moțiunea trece, propunerea PSD de premier este Alexandru Rafila, iar Guvernul ar putea fi unul minoritar. ”In acest moment este o decizie a partidului, domnul…

- Un dispozitiv important a fost pus in aplicare pentru a asigura securitatea presedintelui american si a liderilor celorlalte 29 de tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice pe perioada in care acestia se afla in Belgia. Locuitorii capitalei Bruxelles au fost informati cu privire la masurile preconizate,…

- Klaus Iohannis marcheaza Ziua Copilului cu un gest facut de multi romani pe Facebook. Presedintele a ales sa publice o fotografie cu el adolescent, de cand avea la 17 ani. “Amintire din copilarie #17ani #1Iunie #ZiuaCopilului”, este mesajul atasat fotografiei. The post Provocari de 1 Iunie. Cum arata…

- Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca va convoca CSAT saptamana viitoare, exclusiv pentru situația tensionata din zona Marii Negre și conflictul dintre Rusia și Ucraina. Președintele a subliniat ca serviciile noastre de informații sunt foarte performante, au informații despre situația din teren și impartașesc…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, s-a suparat pe partenerii de coaliție, Dan Barna de la USR și premierul Florin Cițu de la PNL, pentru ca au decis demiterea lui Vlad Voiculescu fara sa il consulte. “Modul in care a procedat Florin Cițu, inaintand președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui…

- PSD va cere infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind “masluirea datelor pandemiei” de catre Guvernul Orban, așa cum a susținut, miercuri, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Intrebat despre acest sacndal, Klaus Iohannis a spus ca Voiculescu a avut “o exprimare nefericita”. Președintele…

- Presedintele american Joe Biden s-a impiedicat vineri in timp ce urca scara avionului Air Force One si a cazut in genunchi, ridicandu-se apoi singur, relateaza The Guardian. Presedintele pleca spre Atlanta pentru a se intalni cu lideri ai comunitatii asiatice dupa atacurile armate soldate marti cu opt…