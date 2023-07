Un summit de doua zile al blocului comercial sud-american Mercosur a inceput la Puerto Iguazu, in Argentina, pe 3 iulie, pentru discutii privind viitoarele relații dintre Uniunea Europeana și o mare parte din America de Sud, cu scopul de a depasi obstacolele din calea unui comercial intre UE si Mercosur, anunța Rador.

Alcatuit din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, acest bloc regional a ajuns la un acord de principiu cu UE in 2019, dupa doua decenii de negocieri. Cu toate acestea, ingrijorarile unor guverne europene cu privire la protecția mediului, in special in jungla amazoniana, au…