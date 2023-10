Summitul lui Biden cu liderii arabi, anulat după atacul asupra spitalului din Gaza Explozia care a ucis sute de civil intr-un spital din Gaza noaptea trecuta a dus și la anularea unei intalniri cruciale intre președintele american Joe Biden și liderii din Palestina, Iordania și Egipt. Tragedia care a avut loc atunci o explozie a cauzat moartea a sute de oameni intr-un spital din Gaza are și efecte […] The post Summitul lui Biden cu liderii arabi, anulat dupa atacul asupra spitalului din Gaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

