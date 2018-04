Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-au intalnit pentru prima data vineri, la Panmunjom, in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza DPA. Dupa ceremoniile initiale, cei doi s-au asezat fata in fata la o masa ovala din Casa Pacii si au rostit primele alocutiuni. Moon si-a exprimat speranta ca "in peninsula coreeana s-ar putea sa fi venit primavara" si a apreciat gestul curajos al lui Kim de a trece pentru prima data frontiera cu Coreea de Sud ca pe un "simbol al pacii". La randul sau, Kim a vorbit despre "recuperarea timpului…