- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marti in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un reprezinta o "ocazie unica" de a ajunge la acord in domeniul nuclear cu Phenianul, care, a apreciat el, "lucreaza foarte bine" cu Statele Unite, relateaza AFP,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca summitul G7 de la Malbaie (Canada) a fost un succes si dezbaterile au fost "extrem de productive", dar a adaugat ca le-a cerut liderilor din grup acces echitabil pe piete pentru SUA si sa renunte la practicile comerciale incorecte, relateaza Reuters,…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe Conte si…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat vineri ca "pozitia comuna" a tarilor europene din G7 (Franta, Germania, Italia si Marea Britanie) este de a se opune reintegrarii Rusiei in absenta unui "progres substantial" in dosarul ucrainean, transmite AFP. "Suntem de acord pentru a spune ca reintegrarea…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins miercuri ideea refacerii Grupului Celor Opt (G8) state industrializate, din care Rusia a fost data afara dupa ce a anexat Crimeea in 2014, relateaza The Associated Press. Un parlamentar din cadrul Partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Michael Espendiller…

- Liderii statelor europene si-au stabilit raspunsul colectiv fata de ”capriciile” presedintelui american Donald Trump in dosarele nuclear iranian si comertului international, intr-o reuniune, miercuri seara, la Sofia, relateaza AFP. Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca acordul in dosarul nuclear…

- Atacurile efectuate in Siria de Statele Unite, Franta si Regatul Unit sunt departe de a intruni unanimitatea in cadrul UE, iar seful diplomatiei franceze Jean-Yves le Drian incearca sa stranga randurile in cadrul unei reuniuni cu omologii sai, luni, la Luxemburg, relateaza AFP, conform news.ro.Cancelarul…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…